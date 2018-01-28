بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، ببرقية تعزية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، بوفاة والدته.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن الشيخ تميم بعث ببرقية إلى الشيخ خليفة "أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته ". ودعا أمير قطر الله "أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته".

ووافت المنية صباح اليوم الأحد ، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة رئيس الإمارات. ونعى الشيخ خليفة والدته في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم. وتعد هذه أول برقية يتم الإعلان عنها بين قطر والإمارات منذ بدء الأزمة الخليجية قبل 8 شهور.