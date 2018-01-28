قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، إن الحرب على الإرهاب تقتضي الحرب على سبب أساسي من أسبابه وهو ضعف التنمية، مطالبا الديمقراطيات الغربية بتقديم دعم أكثر لتونس وتشجيع الديمقراطية فيها.



وتحدث راشد الغنوشي في حوار، أجراه معه موقع "دويتش فيله"على هامش مشاركته في منتدى دافوس عن التوافق السياسي الذي أنقذ التجربة التونسية من مصير مماثل لمصير دول الربيع العربي، وعن تعثر ملف العدالة الانتقالية في البلاد. وتطرق إلى ظاهرة تصدر التونسيين، مقارنة بعدد سكان البلاد، عدد الملتحقين بالتنظيمات الإرهابية، والدعم الأوروبي المطلوب للقضاء عليها



وقال الغنوشي: "نريد دعماً من الديمقراطيات الغربية، لأن هذه الديمقراطيات تحارب معنا الإرهاب. والحرب على الإرهاب تقتضي الحرب على سبب أساسي من أسبابه وهو ضعف التنمية والفقر. نحن نقدر عالياً ما تقوم به ألمانيا تجاه تونس بعد الثورة من دعم لمشاريع التنمية. ونأمل في أن يكون ذلك بشكل أشمل.



الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تتم بالسلاح فقط، وإنما بالاستثمار في الديمقراطية في العالم العربي وتشجيع القوى الديمقراطية بدل تشجيع الديكتاتوريات".



وقال الغنوشي أنه عند سقوط جدار برلين انتقلت أوروبا الديمقراطية بقيادة ألمانيا إلى تنمية أوروبا الشرقية، وبالتالي نشأ الاتحاد الأوروبي، تونس تحتاج إلى شيء من هذا النوع، فهي تحتاج إلى ما يشبه مشروع مارشال.



