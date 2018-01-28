كشفت شركة غوغل في أكتوبر الماضي عن كاميرا جديدة صغيرة تدعى "كليبس"، تستخدم الذكاء الاصطناعي لالتقاط الصور أو مقاطع الفيديو الملائمة عندما تشاهد شيئا يستحق التصوير. ولم تذكر الشركة الشيء الكثير عن تلك الكاميرا، لكنها بدأت يوم السبت بطرحها للبيع على موقعها الإلكتروني.



تكلف الكاميرا 249 دولارا، مع شحنها إلى عنوان المستخدم مجانا (داخل الولايات المتحدة)، لكن يبدو، وفقا لموقع إنغادجيت المعني بشؤون التقنية، أن غوغل توقفت عن تلقي طلبات الشراء للكاميرا الجديدة، وأخذت تحول الزبائن المحتملين إلى قائمة الانتظار، على أن تبلغهم برسالة بريد إلكتروني عندما تتوفر الكاميرا مرة أخرى.



ووفقا للموقع نفسه فإن الذين تمكنوا من تقديم طلبات شراء لاحظوا أن تواريخ تسليم الكاميرا تتراوح بين 27 فيفري و5 مارس.



والكاميرا بقياس خمس سنتمترات مربعة، وتملك مستشعر كاميرا بدقة 12 ميغابكسل، ومجال رؤيا يبلغ 130 درجة، وسعة تخزين داخلية بحجم 16 غيغابايت تستطيع حفظ ما يصل إلى ثلاث ساعات من الفيديو. وتم تدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها من قبل مصورين محترفين.



وتعد "كليبس" نوعا مختلفا من الكاميرات، حيث تستهدف بها غوغل الآباء الذين يلتقطون العديد من الصور لأطفالهم. وفكرتها أن تنصب الكاميرا في مكان ما في المنزل أو خارجه حيث تنتظر اللحظة الملائمة لالتقاط الصور، أثناء لهو الأطفال في الحديقة مثلا.



ولا يرتاح كثير من الناس لفكرة كاميرا غوغل التي تراقب دائما تحركاتهم، لكن الشركة أشارت إلى أن الكاميرا تتولى معظم عملها من خلال عتادها الذاتي، ولا ترسل أي شيء إلى خوادم خارجية.