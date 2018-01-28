اجتماع عمل هذا الأسبوع حول إضراب الأطباء

أخبار الوطن
28 يناير 2018 () - واج/ س.أ
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 ستعقد اللجنة القطاعية المشتركة لقائي عمل خلال  هذا الأسبوع من أجل دراسة الاقتراحات المتعلقة بتعديل فترة الخدمة المدنية و  كذا المسائل المتعلقة بشروط و كيفيات منح السكنات الوظيفية للأطباء الخاضعين  لهذه الخدمة.         

و قد حدد ممثلو وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و الأطباء المقيمين  تاريخي 30 يناير و 1 فبراير الجاري لعقد اجتماعي العمل.           

و جاء في تقرير نشر عقب اجتماع عمل الجنة القطاعية المشتركة المنعقد في 24  جانفي  الجاري بمقر وزارة الصحة و تلقت وأج نسخة عنه أن "أعضاء اللجنة و ممثلي  الأطباء المقيمين قد اقترحوا يوم الثلاثاء 30 يناير 2018 لعقد اجتماع سيخصص  لتقديم الاقتراحات المتعلقة بتعديل مدة الخدمة المدنية من أجل الاستجابة  لمتطلبات البطاقة الصحية و احتياجات الصحة فيما يخص التغطية الصحية المتخصصة  من جهة و جعل ممارسة الخدمة المدنية أكثر استقطابا و تحفيزا من جهة أخرى".    

و أوضحت ذات الوثيقة أن "أعضاء اللجنة قد اقروا بالإجماع أن الخدمة المدنية  في شكلها الحالي قد أظهرت محدوديتها مما يتطلب إعادة التفكير و النظر في  كيفيات أدائها من طرف الممارسين الطبيين المتخصصين و هو ما تعكف عليه وزارتي  الصحة و الجماعات المحلية". 

كما ذكر أعضاء اللجنة بإجبارية الخدمة المدنية التي تم اقرارها بمقتضى أحكام  قانونية تهدف أساسا إلى توزيع عادل للموارد البشرية المؤهلة على كافة مناطق  التراب الوطني.

و أضاف المتدخلون أن "الأمر يتعلق بضرورة للتنمية الاجتماعية للعديد من  أسلاك الموظفين علاوة على الأطباء المختصين".

و ذكر التقرير أن المسألة المتعلقة بمدة الخدمة المدنية و المناطق سيتم  مناقشتها في 30 يناير, موضحا أن هذه المطالب تمر حتما بمراجعة الإطار القانوني   بخصوص مدة الخدمة و كذا مراجعة الإطار القانوني للمناطق".

من جانبهم طالب ممثلو الأطباء المقيمين بتقليص مدة الخدمة المدنية إلى سنتين  (02) فقط بالنسبة للمؤسسات الصحية المصنفة في المنطقتين 3 و 4 (الهضاب العليا  و الشمال) و سنة واحدة (01) للمؤسسات المصنفة في المنطقتين 1 و 2 (الجنوب  الكبير).

أما فيما يتعلق بالمطالب المتعلقة بالسكن الوظيفي فإن "أعضاء اللجنة قد  سجلوا" المطلب الملح لممثلي الأطباء المقيمين و المتمثلة في استحداث تعويض  إيجار السكن يقدر ب 80.000 دينار شهريا و التنازل عن السكن الوظيفي الممنوح للطبيب بعد 5 سنوات فعلية من العمل.

و بعد أن ذكر بالإطار القانوني و التنظيمي الحالي, أكد ممثل وزارة الصحة أن  هذه الأخيرة كانت قد أعطت تعليمات "صارمة" بعدم إرسال أطباء للمناطق التي لا  تتوفر على سكنات لائقة.

في هذا السياق و بعد أن قدم ممثل وزارة المالية عرضا حول الإطار القانوني  المسير لأملاك الدولة و "التنازل عن السكنات الممنوحة في إطار احتياجات الخدمة  او ضرورات المصلحة", "اتفق أعضاء اللجنة على برمجة اجتماع يوم الخميس الفاتح  فبراير 2018 و الذي سيخصص لدراسة كل المسائل المرتبطة بشروط و كيفيات منح  السكنات الوظيفية للخاضعين للخدمة المدنية".

كما ناقشت اللجنة القطاعية المشتركة نقاطا أخرى على غرار احتساب عطلة الأمومة  كفترة خدمة فعلية و إدراج ممثل عن الأطباء المقيمين في لجنة التعيين و  المتابعة و التقييم و الطعون.

و على اثر هذا الاجتماع, جدد رئيس اللجنة القطاعية المشتركة التزام السلطات  "بالعمل دون هوادة من اجل تذليل جميع الصعوبات التي تواجه الأطباء المقيمين و  الأطباء الممارسين في إطار الخدمة  المدنية".

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