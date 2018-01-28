جدد رئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة اليد السيد حبيب لبان, اليوم الأحد ثقته في المدرب سفيان حيواني وكل الطاقم الفني, بعد المرتبة السادسة التي تحصل عليها الخضر في كأس إفريقيا للأمم 2018 (كان 2018) بالغابون.



وصرح حبيب لبان الموجود في ليبروفيل بصفته مسؤول في الكونفدرالية الافريقية لكرة اليد: "حيواني سيبقى في منصبه مع كل الطاقم الفني. أنا مقتنع بأداء اللاعبين فوق الميدان. فهذا فريق شاب, يتوجب علينا تركه يعمل لاسيما من أجل التحضير لألعاب البحر المتوسط الصيف المقبل" بإسبانيا.