رغم أن موعد انطلاق كأس العالم بروسيا، لا يزال بعيدا نوعا ما، غير أن الكثير من عشاق المستديرة في الجزائر يبحثون من الآن أين يمكنهم متابعة مقابلات أشهر مسابقة رياضية في العالم.

الإجابة الجزئية على هذا السؤال، منحتها القناة الفرنسية الأولى "تي أف 1 "، التي أعلنت أنها تحصلت على حقوق بث 28 مقابلة من ضمن 64 مباراة، فستقوم القناة الفرنسية ببث كل مباريات الفريق الفرنسي وفي المجمل ستبث 16 مقابلة من مرحلة المجموعات و5 لقاءات من الدور الثمن النهائي وثلاث من الدور الربع نهائي ومبارتي الدور النصف نهائي والنهائي واللقاء الترتيبي.

وبالعودة إلى مرحلة المجموعات فسيمكن متابعة اللقاء الافتتاحي كما اشترت القناة الفرنسية حقوق بث مباريات مهمة من هذا المرحلة كاللقاء الواعد بين إسبانيا والبرتغال يوم 15 جوان على الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت الفرنسي.

ومعلوم أن القناة الفرنسية الأولى يمكن متابعتها بسهولة من الجزائر بالاستعانة ببعض أجهزة الاستقبال، عكس قنوات "بي أن سبورت" التي ستبث كل مباريات المونديال الروسي لكن نظام التشفير سيعقد من مأمورية المشاهدين.