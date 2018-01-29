تنطلق ، اليوم الإثنين ، أشغال مؤتمر الحوار الوطني السوري بمدينة سوتشي الروسية ، حيث توافدت الوفود السورية المشاركة في المؤتمر ، وسط مقاطعة للمعارضة السورية.

ووصل وفد الأمم المتحدة الذي يترأسه المبعوث الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى سوتشي للمشاركة في المؤتمر الذي سيشهد الكثير من الجلسات المغلقة لتوضيح مواقف كثير من الأطراف السورية.

وستعقد الجلسات العامة، غدا الثلاثاء، بمشاركة المبعوث الأممي ستفان دي ميستورا وممثلي عدد من الأطراف الإقليمية المعنية بالأزمة السورية، وعلى رأسهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وتتمثل مهمة المؤتمر في إطلاق عملية إعداد دستور سوري جديد يتم عرضه على الجميع، على الحكومة والمعارضة الداخلية والخارجية والمسلحة.

يأتي هذا في ظل مقاطعة الهيئة العليا للمفاوضات لقوى المعارضة السورية للمؤتمر حيث اشترطت وقف قصف إدلب للمشاركة في أشغال الحوار الوطني السوري بسوتشي .

وسيتم تشكيل مجلس رئاسة لمؤتمر الحوار، ولجنة عليا، ولجنة تنظمية و 3 لجان أخرى، بما فيها لجنة دستورية، وسيلقي الكلمة الافتتاحية في المؤتمر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد غسان القلاع.

يُشار إلى أن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي من أهم المبادرات في السنوات الأخيرة لحل الأزمة في سوريا، ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 1600 شخص يمثلون مختلف المجموعات السياسية والعرقية الطائفية في سوريا.