قالت سميرة جعيدر المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،اليوم الإثنين ، في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى إنه تم إنشاء 170ملحقة "أونساج "عبر 48 ولاية و استفادة أكثر من 100شاب مقيم بالخارج من دعم وكالات" أونساج"

وأكدت جعيدر أن الملف الإداري للاستفادة من مشاريع أونساج بسيط و يكون بعد الموافقة على المشروع خلال فترة وجيزة ، مشيرة إلى أن شباب الجالية المقيمة بالخارج بإمكانه الاستثمار في أرض الوطن عن طريق أجهزة الدعم و له نفس الامتيازات مع الشباب المقيم.

و أطلقت مؤخرا أرضية إلكترونية على الموقع الإلكتروني لـ "أونساج" تسمح للشباب التسجيل عبر الأنترنت و بعد الموافقة يتم التقدم شخصيا للوكالة لإتمام المعطيات الخاصة.

وأشارت المديرة الى متابعات قضائية بالنسبة لبعض الشباب الذين خالفوا العقد و فشلوا في مشاريعهم و بعد التوعية خلال المرافقة الدورية للمشروع قلت مثل هذه الحالات.

و أوضحت ضيفة الأولى أن الوكالة تعطي دفعا جديدا للمؤسسات المصغرة الفاشلة حتى تعيد نشاطها بعد إعادة جدولة ديونها من طرف البنك.

وأكدت سميرة جعيدر أنه تم الاتفاق مع خمسة بنوك عمومية لتسديد ديون "أونساج" حتى 30 جوان 2018 حيث أعطيت فرصة للشباب مع مسح غرامات التأخير و إعادة الجدولة ، و جاء هذا التمديد بعد عدة طلبات من طرفهم.