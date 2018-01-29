تدخلت فرقة الدرك الوطني لبلدية بئر اغبالو بالبويرة، صباح اليوم الإثنين،لإقناع العشرات من أفراد الأمن والوقاية ممن تم توقيفهم من مناصب العمل منذ سنة 2011 بسد كدية أسردون، بالعدول عن غلق الطريق الوطني رقم 25 الرابط بين بلديتي عين بسام و سور الغزلان بالبويرة.

وحسب المحتجين فإن وقفتهم اليوم جاءت للفت أنظار المسؤولين الذين قدموا وعودا دون تجسيدها على أرض الواقع فيما يتعلق بإدماجهم في مناصب عمل تحت غطاء شركة خاصة تتكفل بحماية المنشآت والأفراد.

المحتجون أكدوا أنهم راسلوا جميع المعنيين دون جدوى، وبدأت حالتهم الاجتماعية تتقهقر أكثر فأكثر.

هذا، وقد تولى أفراد الدرك الوطني نقل الانشغال بعد أن تم استدعاء ممثلين عنهم لمقر الكتيبة.