أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، 12 مهربا ببرج باجي مختار وعين قزام، فيما أوقفت مفارز أخرى و عناصر من الدرك الوطني 32 مهاجرا غير شرعي بأدرار و بسكرة، حسب ما أفاد به، اليوم الإثنين، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 28 جانفي 2018 بكل من برج باجي مختار وعين قزام 12 مهربا، وضبطت مركبة رباعية الدفع، و1000 لتر من زيت المائدة و11 مولدا كهربائيا وست مطارق ضغط، فيما حجز عناصر الدرك الوطني 2610 وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة و ورقلة ".



من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 32 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وبسكرة" وفقا لذات البيان.