كشف المدير العام للديوان المهني للحبوب محمد بلعبدي اليوم الإثنين خلال استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة عن إقحام الديوان من الآن فصاعدا في عملية الإنتاج بعدد من الولايات بعدما كانت مهامه تقتصر على تسيير الاستيراد.

وتوقع بلعبدي تحقيق مردود يصل الى 60 قنطارا في الهكتار الواحد من خلال امتلاك وتسيير المساحات الزراعية في ولايات أدرار و الأغواط و غرداية و تبسة وهي المهمة التي يقوم بها الديوان علاوة على دوره الأساسي المتمثل في الاستيراد.

وأعلن ضيف الثالثة عن الشروع في تجسيد برنامج لسقي600 ألف هكتار في أفاق 2019 يرمي إلى التقليص شيئا فشيئا من فاتورة استيراد الحبوب مشيرا في هذا الصدد إلى تسجيل انخفاض في الواردات التي بلغت 8.4 مليون طن في 2017 مقابل 9.1 مليون طن في 2016.

وأفاد المدير العام للديوان المهني للحبوب بأن الجزائر وإن كانت تابعة للخارج في تلبية احتياجاتها من القمح اللين فقد استطاعت تحقيق وفرة نسبية في القمح الصلب الذي تخطت عتبة إنتاجه الـ20 قنطارا في الهكتار الواحد رغم الظروف المناخية الصعبة ، ضف إلى ذلك استقلاليتها في إنتاج بذور الحبوب ، فهي تنتج الأصناف الثلاثة من قمح لين وصلب وشعير قائلا "نحن ننتج ما نزرع " مذكرا بمواصلة دعم الدولة لشعبة الحبوب في البذور و الأسمدة و المكننة وسعر الإنتاج .