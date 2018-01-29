بلغ حجم الاستثمارات التي تم إنجازها في قطاعي النقل و الأشغال العمومية منذ 1999 إلى غاية يومنا هذا 10 آلاف مليار دينار، حسب ما كشف عنه، اليوم الإثنين، وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان.

وأوضح الوزير خلال جلسة استماع للجنة التجهيز و التنمية المحلية بمجلس الأمة أن مشاريع القطاعين لا تظهر مردوديتها على المدى القصير، و لكنها تضمن أمن البلاد واستقلاليته وتعزز قدراته وتوفر الظروف لخلق ديناميكية من طرف قطاعات أخرى، مشيرا إلى أهمية البنى التحتية في التنمية الاقتصادية.

وأضاف زعلان أن هذه المشاريع تمهد للإقلاع الحقيقي للاقتصاد مضيفا أن عصرنة الموانئ والمطارات و إقتناء القطارات، وقطع الغيار لضمان سير هذه المنشآت "ليس بالأمر الهين"، إضافة إلى إنجاز الطريق السيار شرق-غرب و منافذ الطرق السريعة وطريق شمال -جنوب، و كذا برنامج تأمين الحدود البرية الجنوبية على مدى 16 ألف و 500 كلم.