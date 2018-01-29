أقدمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية ، أمس الأحد، على تفكيك حقل عبوات ناسفة كانت تستهدف آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي على إحدى الطرق شمال طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، حسب ما نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات أن "الشرطة عثرت على عدد من الأجسام المشبوهة أثناء إحدى الدوريات في منطقة ما بين علار وعتيل شمال طولكرم".

وأضاف أن "إدارة هندسة المتفجرات تساندها قوات من الأجهزة الأمنية تحركت للمكان، وعند وصولها أجرت الفحص الهندسي ليتبين أنها عبوات شديدة الانفجار وتشكل خطورة على حياة المواطنين" على حد تعبيره.

ونشرت الشرطة الفلسطينية صورا لـ 12 عبوة ناسفة تم زرعها بشكل هندسي بمدينة طولكرم التي تتعرض بشكل شبه يومي لاقتحامات ومداهمات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

من جانب آخر أشارت تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن العبوات الناسفة كانت تستهدف المركبات العسكرية التابعة لقوات الاحتلال، حسب ما تناقله الإعلام العبري.