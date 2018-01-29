كانت المقابلة التي لعبها الدولي الجزائري في صفوف نادي أندرلخت، سفيان هني مساء أمس الأحد، ضدّ نادي ستاندار لياج (3-3) لحساب الجولة الـ 24 من البطولة البلجيكية لكرة القدم،الأخيرة للاعب الجزائري مع فريقه البلجيكي في انتظار ترسيم التحاقه بسبارتاك موسكو، حسب ما أوردته الصحافة المحلية اليوم الإثنين.

وأفادت صحيفة "نيوز بلاد"، إن لاعب وسط الميدان الجزائري (27 سنة)، كان متواجدا صباح اليوم الإثنين بمطار "بروكسل" من أجل التنقل إلى موسكو وأضاف ذات المصدر إن إدارة نادي أندرلخت، قد أعطت موافقتها على بيع اللاعب هني لسبارتاك موسكو، في صفقة قدرت بأكثر من خمسة ملايين أورو.

ومن المتوقع أن يتم تعويض هني باللاعب رويوتا ماريوكا، أحد أهم اكتشافات البطولة المحلية مع فريقه واشلاند-بيفرن (سجل ثمانية أهداف وساهم في صنع 11 هدفا).

يذكر أن اللاعب هني مرتبط بعقد يمتد لغاية سنة 2022 مع نادي أندرلخت، علما أن فترة انتهاء الانتقالات في بلجيكا ستنتهي مساء يوم غد الأربعاء .

وتجدر الإشارة إنّ اللاعب سفيان هني كان قد التحق بنادي أندرلخت سنة 2016، وفاز بلقب أحسن لاعب في البطولة البلجيكية في موسم 2015-2016 بمجموع (17 هدفا).

بالإضافة إلى اختياره كأحسن لاعب في صفوف أف سي مالينس .