جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية ،اليوم الإثنين، أن نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية البلجيكي ديديي ريندرس يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر ابتداء من يوم غد الثلاثاء تدوم يومين بدعوة من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

و أكد ذات المصدر أنه خلال هذه الزيارة سيلتقي ريندرس مع نظيره الجزائري مساهل ، حيث "سيقومان بتقييم مجموع مجالات التعاون الثنائي وبحث وسائل تكثيف التبادلات إضافة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية".

و ستتمحور المحادثات بين الجانبين " حول القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع بمنطقة الساحل و ليبيا و منطقة الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط إضافة إلى مسألة الهجرة و مكافحة الإرهاب".