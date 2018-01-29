تعقد الجمعية العامة العادية للرابطة المحترفة لكرة القدم خلال "النصف الأول من شهر مارس المقبل", حسبما علمت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الاثنين من رئيس اللجنة المؤقتة المكلف بتسيير الشؤون الحالية للهيئة الكروية عمار بهلول.

وأكد بهلول ان "الجمعية العامة العادية تجرى في النصف الأول من شهر مارس وخلالها سيتم تنصيب لجنتي الترشيحات والطعون فالجمعية الانتخابية ستقام في غضون شهر بعد الجمعية العادية أي في شهر أفريل واحترمنا الآجال في هذا الشأن".

وقررت "الفاف" يوم 21 جانفي سحب التفويض لتسيير البطولة المحترفة لكرة القدم من مجلس ادارة الرابطة المحترفة, استنادا الى التدابير المتعلقة بالعلاقة التي تربط بين الاتحادية الجزائرية والرابطة, طبقا للمادة 20 من الاتفاقية التي تربط الطرفين منذ سنة 2011و صرح بهلول قائلا: " مهمتنا ستنتهي عقب الجمعية العامة الانتخابية وسنكون حاضرين فيها كملاحظين للسهر على احترام القوانين المعمول بها في هذا المجال".