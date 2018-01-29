قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن ناديه لن يتمكن من التعاقد مع بديل لفيليب كوتينيو في فترة الانتقالات الحالية مضيفا أن الفريق يحتاج إلى الالتزام الخططي أكثر من شراء لاعبين لتحقيق أهدافه هذا الموسم.

وانتقل كوتينيو إلى برشلونة هذا الشهر في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 142 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) لكن كلوب قال إن النادي لن يبحث عن حلول قصيرة الأجل في سوق الانتقالات.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الاثنين ”لن يتم التعاقد مع بديل لكوتينيو في فترة الانتقالات الحالية. لماذا دفع برشلونة كل هذه الأموال الطائلة للحصول على خدمات لاعب مثل كوتينيو؟ لأنه لاعب نادر“.

وتابع ”يتعين التوقف عن التفكير في هذا الأمر. إنه لا يتعلق بمجرد العثور على بديل. الأمر يتعلق بالاستفادة من عناصرنا وإمكانياتنا ولاعبينا وخططنا وطرق اللعب“.

ومنذ رحيل كوتينيو فاز ليفربول على مانشستر سيتي متصدر الدوري الممتاز 4-3 قبل التعرض لهزيمة مفاجئة بهدف دون رد أمام سوانزي سيتي متذيل الترتيب.

كما خرج الفريق من كأس الاتحاد من الدور الرابع بالهزيمة على أرضه 3-2 امام وست بروميتش المتعثر لكن كلوب قال إن وجود كوتينيو كان لن يغير هذا الوضع.

وأضاف المدرب “أمام سوانزي. كانت المشكلة في طريقة اللعب. وأمام وست بروميتش كانت المشكلة في الدفاع. لا أعتقد أن كوتينيو كان سيساعد كثيرا في تجنب هذا المصير.

”الحل لا يكمن في فترة الانتقالات الحالية. نبقي دائما أعيننا مفتوحة لكن يجب أن نستفيد من المجموعة الحالية من اللاعبين. على المدى الطويل سنبحث كثيرا أما على المدى القصير لا أعتقد ذلك“.