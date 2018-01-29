أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي, أنه يحترم بشكل كبير البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني, مشيرا إلى أنه يعتبره "مثله الأعلى".

وقال نيمار في تصريحات لوسائل إعلام برازيلية اليوم الاثنين إن "الدون" يتربع على القمة منذ 10 سنوات مثل زميله السابق في برشلونة, الأرجنتيني ليونيل ميسي, مضيفا "الجميع يرغب في أن يصبح مثلهما في عالم كرة القدم".

وحول المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد, في دور الـ16 لرابطة أبطال أوروبا, لفت نيمار إلى أن هذا الدور الإقصائي أمام الملكي يمثل فرصة من أجل إظهار من هو أفضل فريق في العالم.

وأوضح النجم البرازيلي, الذي يكمل الأسبوع المقبل عامه الـ26, أن الريال ليس فقط كريستيانو, مشيرا إلى وجود العديد من اللاعبين الكبار في صفوفه, لكن من المهم بالنسبة لباريس سان جيرمان, التأهل إلى الدور ربع النهائي.