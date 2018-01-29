أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة بعد ظهر اليوم الاثنين رعية نيجيرية ب15 سنة سجنا على خلفية متابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد راح ضحيتها صديقه.

وتعود وقائع الفضية إلى أواخر مارس 2017 عندما عاد المتهم إلى المكان الذي كان يتخذه الرعايا الأفارقة مأوى لهم قبالة ملعب 20 أوت 1955 بوسط مدينة سكيكدة حيث قام برمي قطعة نقدية من فئة 50 دج كان جمعها من الصدقة من المساجد لزميل آخر في نفس المكان فوقعت القطعة النقدية في يد الضحية الذي رفض إرجاعها له لتندلع مناوشات كلامية ساخنة بينهما مما استدعى تدخل الحاضرين لفك الشجار حسبما ورد في قرار الإحالة.

وحسب هذا القرار فقد غادر المتهم بعدها المكان قاصدا المسجد بغرض التسول وجمع الصدقة من المحسنين وبعد انتهاء صلاة الجمعة عاد إلى المكان المعتاد فوجد أصدقائه يتناولون طبق الكسكسي فشاركه الضحية الأكل بينما كان المتهم يترصده حيث باغته في غفلة من أمره بضربة من الخلف قبل أن يوجه له طعنة بواسطة مقص على مستوى الرقبة ليتركه جثة هامدة ثم لاذ بالفرار قبل أن يتم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الأمن.

وقد اعترف المتهم أثناء المحاكمة بالجرم المنسوب إليه مصرحا بأنه لم يكن ينوي قتل صديقه لأن الأخير هو من "بادر بالاعتداء عليه على مرتين" على حد تعبيره.

و ركز دفاع المتهم في مرافعته على الظروف المزرية التي يعيشها موكله بصفته رب أسرة له طفلين والتسول يعد مصدر رزقه الوحيد وطالب بإفادته بأقصى ظروف التخفيف.

و كان ممثل النيابة قد التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا مؤكدا في مرافعته بأن التهمة ثابتة في حق المتهم بدليل ترصده للضحية من أجل تنفيذ الجريمة.