صدر في الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي موقع من طرف الوزير الأول احمد اويحيى يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات وممارستها، تضمن إلغاء شرط إخضاع السيارات المستعلمة على المراقبة المطابقة من قبل خبراء المناجم من أجل اتمام عملية البيع أو الشراء من ولاية إلى ولاية أخرى.

وحسم المرسوم مراقبة مطابقة المركبات تتم على: المركبات المستوردة، المركبات الجديدة المصنعة أو المركبة محليا، المركبات التي خضعت لتعديلات بارزة، المركبات التي تم حجزها من طرف المصالح المختصة، المركبات التي بيعت عن طريق المزاد العلني وكانت موضوع طلب معلومات لدى المصالح الأمنية، فيما تسـتثنى من مجال تطبيق أحكام هذه المادة المركبات العسكرية.

وحسب المادة 2 فإن مراقبة مطابقة المركبات تتم من طــرف إدارة المناجم، بواسطة خبراء المناجم التابع لها، كما يمكن إجراء خبرة مطابقة المركبات من طرف خبراء معـتمدين من طرف الوزير المكلف بالمناجم.

وأضاف المرسوم أنه المركبات المستعلمة التي بيعت أو حولت من ولاية إلى أخرى لن تخـضع لمراقبة المطابقة، وهو نفس الأمر للمركبات التـي طرأ علـيها تـعديل بارز إلاّ إذا كانت حدود الحجم والوزن مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها والمواصفات التقنية التي حددها الـمصنّع، والمركبات ذات الهيكل القاعدي العاري.