أصدر الوزير الأول أحمد أويحيى مرسوما تنفيذيا يقضي بحل الشركة المسيرة لحديقة الحيوانات والتسلية ببن عكنون في الجزائر العاصمة.

وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية فإن المرسوم "ينص على حل تحل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "حديـقة الحيوانات والتسلية -الوئام المـدني" المسيرة بموجب أحكام المرسوم الـتنـفيذي رقم 95 - 46 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995".

وأضاف المرسوم "يحوّل تسيير الممتلكات التابعة للأملاك العمومية الذي كانت تتولاه المؤسسـة العـمومـية ذات الطابـع الصناعي والتجاري "حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المـدني" المحلة، إلى شـركة الاستثمار الفندقي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".