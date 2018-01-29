كشف المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير أجراء, شوقي عاشق يوسف, اليوم الاثنين بالجزائر عن تسوية وضعية أكثر من 890.000 عامل غير أجير وتحصيل 70 مليار دج منذ يناير 2017.

وأوضح عاشق يوسف خلال منتدى المجاهد أن "مجموع 891.809 عامل غير أجير خاضع للاشتراكات قد تمت تسوية وضعيته لدى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير أجراء منذ جانفي 2017 مع تسجيل 131.340 منخرط جديد و تحصيل 70 مليار دج وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60.2 بالمئة منذ سنة 2015", مشيرا إلى أن هذا تحقق بفضل التسهيلات التي اعتمدها الصندوق.

كما ذكر بأن هذه الإجراءات التسهيلية سمحت للعمال غير الأجراء بدفع اشتراكاتهم للعام الجاري مع الاستفادة من جداول تسديد بالأقساط لتحيين اشتراكاتهم القديمة بالإضافة إلى أداءات الضمان الاجتماعي.

وأكد عاشق يوسف أن الصندوق "حالته المالية جيدة" ومدعوة "للتحسن أكثر" مضيفا أن "السن المتوسط للمشتركين هو 44 سنة وأن الصندوق يحصي 4 مشتركين مقابل متقاعد واحد".

ومن جهة أخرى, أوضح ذات المسؤول أن الصندوق حرر في إطار تسوية الوضعيات 8.096 تقرير معاينة نشاط للانتساب التلقائي منها 1.241 تسوية انتساب.

وكشف عاشق يوسف عن تدعيم وسائل أعوان المراقبة بوضع تحت تصرفهم نظام متنقل للاستشارة والانتساب التلقائي للعمال غير الاجراء غير المنتسبين والذين لم يتقدموا لوكالاته لتسوية وضعيتهم.

ومن جهة أخرى أوضح المدير العام للصندوق أن 48 بالمئة من مجموع المنتسبين لم يقوموا بتحيين اشتراكاتهم وأن 89 بالمائة منهم يشتركون بمبلغ 32.400 دج/سنويا على الأقل وهو ما يمثل 16.200 دج فقط للمؤمن الاجتماعي الواحد وذوي حقوقه في إطار التغطية الاجتماعية.

علاوة على ذلك أكد عاشق يوسف أنه تم اتخاذ اجراءات منذ بداية العام الجاري للقيام بعمليات مراقبة طبقا للقانون ساري مضيفا أن الصندوق يعد 430 مراقبا بالإضافة إلى فرقا مختلطة مكونة من مفتشية العمل والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

وذكر المسؤول أن تعداد العمال غير الأجراء يقدر حاليا بـ 3 مليون شخص يعملون لحسابهم الخاص وفي المهن الحرة.