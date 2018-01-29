نفت مؤسسة الأزهر الخبر الذي تداولته عدة مواقع إخبارية تونسية ومواقع التواصل الاجتماعي طيلة الأسبوع الماضي والمتعلقة بحذف الأزهر لتونس من قائمة الدول الإسلامية.

ونشر الأزهر بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك الأحد، أعرب خلاله عن استغرابه من الشائعة الخاصة بحذف تونس من قائمة الدول الإسلامية نافيا الأمر جملة وتفصيلا.

ودعا الأزهر في بيانه وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والتواصل مع المركز الإعلامي لمؤسسة الأزهر فيما يتعلق بأنشطته الدينية.

وكانت شائعة حذف الأزهر لتونس من قائمة الدول الاسلامية، رغم أن هذه القائمة غير موجودة أصلا، قد شغلت الرأي العام وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع خروج تسريبات للجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، للنظر في أسس وآليات تفعيل قرارات تتعلق بحقوق المرأة على غرار المساواة في الإرث.