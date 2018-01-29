تحدث مسؤول في العاصمة الروسية موسكو عن إمكانية استخدام الصقور في حرم الكرملين لمكافحة وملاحقة طائرات بدون طيار أو ما تعرف باسم "الدرون".

وصرح المسؤول لوكالة "سبوتنيك" الروسية إنه في الوقت الحالي لا يوجد أي داع لاعتماد هذه الطريقة.

وفي إجابة عن إمكانية استخدام الصقور في مطاردة طائرات "الدرون" في حرم الكرملين، حيث قال:"في أوروبا يوجد تجربة لمثل هذه الأمور، ولكن يجب علينا أن نعرف بأن إناث الصقور يزن حوالي 1.2 إلى 1.4 كيلوغرام، وهذا الوزن لا يعتبر كبيرا، الأمر الذي سيجعل من عملية القبض على "الدرون" صعبة حتى وإن كان حجم هذه الطائرات صغيرا". وتابع قائلا إنه في الوقت الحالي يوجد عدد من الصقور وطيور البوم موضوعة في الخدمة.

يذكر بأن الكرملين يستخدم الصقور والنسور وحتى البومات، لتخويف طيور الغراب التي تفسد القباب الذهبية للمبنى في قلب موسكو. وعلاوة على ذلك، تقوم طيور حرس الكرمين باصطياد الطيور التي تغرد في الكرملين، وتلك التي "تضر" الزي الرسمي لحراس الكرملين.

لذلك، ليس من الغريب أن يقرر المسؤولون الحكوميون استخدام الصقور والنسور ضد الغراب. وتبدأ الصقور عملها في وقت مبكر من الصباح، قبل قدوم السياح إلى الكرملين.