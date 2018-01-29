دعا والي ولاية المدية محمد بوشمة بحضور الأمين العام لوزارة الموارد المائية، والمدراء الولاية المعنيون بالقطاع، إلى ضرورة تدارك العجز المسجل في التزود بالمياه الصالحة للشرب الذي تعيشه العديد من البلديات قبل حلول موسم الاصطياف لسنة 2018، وأشار مسؤول الهيئة التنفيذية أن الولاية استفادت من سعة قدرت بـ 200000 متر مكعب انطلاقا من سد كدية اسردون لتموين 18 بلدية لتصل خلال هذه الصائفة الى تموين 28 بلدية 24 ويتعلق الامر بكل من بلديات تابلاط، سدراية، العزيزية، القلب الكبير، بني سليمان، سيدي نعمان، العمارية، البرواقية، بوغار، قصر البخاري، بوغزول، الميهوب، مغراوة، سيدي الربيع، مزغنة، اولاد دايد، السواقي، بوسكن وفرقة اولاد العربي، وهذا في انتظار تجسيد بعض المشاريع المسجلة التي هي قيد الدراسة في إطار البرنامج القطاعي لتشمل عشرة بلديات أخرى.