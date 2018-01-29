توقّفت حركة الملاحة البحرية، اليوم الاثنين، في مجموعة من موانئ البحر الأبيض المتوسط، بسبب سوء الأحوال الجوية بمنطقة مضيق جبل طارق.



وأعلنت الهيئة المسيرة لـ "ميناء طنجة المتوسط"، أقصى شمالي المغرب، تعليق جميع الرحلات البحرية التي كانت مقررة اليوم، في اتجاه "ميناء الجزيرة الخضراء"، جنوبي إسبانيا.



وأشارت الهيئة، في بيان اطّلعت عليه الأناضول، إلى أن هذا الإجراء سيستمر مفعوله "حتى إشعار آخر".

وفي وقت سابق، قررت السلطات الإسبانية إغلاق موانئ تابعة لها بوجه الحركة الملاحية، بسبب سوء الأحوال الجوية.



وحسب ما أعلنت عنه السلطات الإسبانية، على صفحاتها عبر موقع "تويتر"، فقد تم توقيف الخط الرابط بين مرفأ بلدة طريفة(جنوب) وميناء طنجة (شمالي المغرب).



كما تقرر، وفق المصدر نفسه، تعليق الملاحة البحرية بين ميناء سبتة (خاضعة للسيادة الإسبانية)، وميناء الجزيرة الخضراء (جنوبي إسبانيا).



وتشهد منطقة مضيق جبل طارق الفاصل بين إفريقيا وأوروبا، منذ نهاية الأسبوع الماضي، حالة اضطراب جوي، تمثّلت في هبوب رياح عاصفة تتجاوز سرعتها 80 كيلومتر في الساعة.

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