أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين تمديد عقد المدافع جيرارد بيكيه مع الفريق الكتالوني حتى 30 جوان 2022.



وأوضح النادي أن بيكيه وقع على عقده الجديد الذي يتضمن شرطا جزائيا بخمسمئة مليون يورو.

وقال اللاعب الدولي الإسباني "أنا سعيد للغاية بتمديد عقدي لأن هذا النادي هو بمثابة بيتي، فمنذ عودتي رغبت دائما في إنهاء مسيرتي هنا".



وأضاف "لا أتخيل نفسي ألعب إلا بقميص نادي برشلونة، لو لم أمدد عقدي لربما كنت قد توقفت عن اللعب، فأنا أواصل ممارسة كرة القدم فقط لأنني ألعب مع برشلونة".



يذكر أن بيكيه (30 عاما) خاض 424 مباراة مع برشلونة منذ عودته إلى النادي صيف 2008 قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وحقق 24 لقبا مع النادي الكتالوني.