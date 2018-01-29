نفى المدرب فريد زميتي, اليوم الاثنين, ان يكون قد اتفق نهائيا مع فريق اتحاد الحراش (الرابطة الاولى لكرة القدم) للإشراف على العارضة الفنية خلفا للمدرب المقال, التونسي حمادي الدو معترفا بوجود اتصالات مع مسؤولي النادي العاصمي.

وصرح زميتي لوكالة الأنباء الجزائرية "صحيح أنني تلقيت اتصالا من إدارة اتحاد الحراش, عبر رئيس المكتب المؤقت, محمد العايب, لكن الأخير كان منشغلا باجتماع مجلس الإدارة ولم نتفق بعد. ستكون هناك مستجدات خلال الساعات القليلة المقبلة".

وتمت إقالة المدرب حمادي الدو من منصبه أمس الأحد غداة الخسارة التي تلقاها الفريق على أرضه أمام أولمبي المدية (2 -3) يوم السبت الفارط برسم الجولة 18 من البطولة, مما جعل الفريق يقبع في الصف الـ15 وما قبل الأخير برصيد 16 نقطة.

وأضاف زميتي قائلا: "انا مستعد لرفع التحدي مع الحراش في حال ما اتفقت مع الإدارة, أدرك جيدا الصعوبات التي ستواجهني لكن ذلك يدخل في طبيعة عملنا".

يذكر ان التونسي حمادي الدو هو المدرب الثالث الذي غادر منصبه عقب الجولة 18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد كل من عمر بلعطوي (دفاع تاجنانت) وفؤاد بوعلي (شببية الساورة).