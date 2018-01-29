شارك الحارس الدولي الجزائري, رايس وهاب مبولحي, في أول لقاء له كأساسي مع ناديه الجديد, الاتفاق السعودي (القسم الاول لكرة القدم), اليوم الاثنين, امام نادي الباطن (1-1) ضمن الجولة ال18 من البطولة السعودية.

وافتتح الاتفاق باب التسجيل في الدقيقة 67 عبر لاعبه عبد الرحمن العبود, ليعدل أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 90 عبر اللاعب البرازيلي جورجي سانتوس سيلفا.

وبعد هذه النتيجة, يبقى الاتفاق في الصف 12 برصيد 16 نقطة, مما يجعله يدخل ضمن الأندية المعنية باللعب من اجل البقاء.

وعقب اللقاء, صرح مبولحي "أنا محبط جدا وكنا نستحق الأفضل والفوز بالمباراة, وفخور بأصدقائي طوال اللقاء, لكن للأسف لم نخرج بالنقاط الثلاث. وأعد الاتفاقيين بالأفضل وحصد الانتصارات, وتركيزي منصب على فريقي فقط".

وانضم مبولحي (31 سنة) خلال فترة الميركاتو الشتوية الحالية إلى نادي الاتفاق لمدة ستة اشهر, مع إمكانية التمديد لسنة واحدة, قادما من نادي ملعب رين (فرنسا) حيث اكتفى بالمشاركة في لقاء واحد فقط.

وتضم البطولة السعودية عدد من اللاعبين الجزائريين, على غرار نصر الدين خوالد, ومحمد بولعويدات, في نادي أحد, الذي يقوده المدرب الجزائري نبيل نغيز, اضافة الى محمد بن يطو مع نادي الشباب وإبراهيم شنيحي مع نادي الفتح.

وغاب مبولحي (55 مباراة دولية) عن اللقاءين الأخيرين للخضر بقيادة رابح ماجر أمام كل من نيجيريا (1-1 ثم 3-0 على البساط) في ختام تصفيات مونديال 2018, وأمام إفريقيا الوسطى (3-0).