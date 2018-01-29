تم اليوم الاثنين انتخاب الرئيس السابق لرابطة كرة القدم لولاية قسنطينة أحسن عرزور على رأس الرابطة الجهوية لكرة القدم بقسنطينة خلال جمعية انتخابية عامة حسب ما علم اليوم الاثنين من رئيس مصلحة التربية البدنية و الرياضية بمديرية الشباب والرياضة عبد الحميد هوام.

وأحرز أحسن عرزور 41 صوتا خلال هذه الجمعية الانتخابية التي احتضنتها دار الشباب أحمد سعدي بحي فيلالي بحضور أعضاء من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وممثل عن مديرية الشباب و الرياضة أمام منافسه المدير الرياضي السابق لنادي شباب قسنطينة الناشط في الرابطة المحترفة الأولى سمير بن كنيدة الذي تقدم لرئاسة هذه الهيئة.

ويخلف المسؤول الجديد عن الرابطة الجهوية لكرة القدم بقسنطينة الرئيس المستقيل محمد دهامشي الذي انسحب من هذا المنصب بصفة رسمية في ال23 نوفمبر المنصرم بسبب تدهور وضعه الصحي.

و أوضح هوام بأن "الرابطة الجهوية ستعمل على وضع سياسة جديدة من أجل تفعيل جيد لكرة القدم بالشرق الجزائري."

جدير بالذكر أن وظيفة الرابطة الجهوية لكرة القدم بقسنطينة تتمثل أساسا في تسيير أنشطة كرة القدم بالمنطقة و تنظيم بطولات ما بين الأقسام الجهوية في ظل احترام الرزنامة المضبوطة من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إضافة إلى التسيير الرياضي و الإداري للمسيرين و اللاعبين و الحكام.