وصل عدد البلديات التي يضمن مستشفى بن يوسف بن خدة ببلدية البرواڤية في ولاية المدية تغطيتها واستقبال مرضاها، إلى 11 بلدية موزعة على دوائر البرواڤية، والعمارية، وسغوان وسيدي نعمان، بتعداد يفوق 185000 نسمة. ورغم الجهود التي يبذلها المشرفون على هذه المؤسسة الاستشفائية، التي لا تتجاوز طاقة استيعابها 195 سرير... إلا أن واقع قطاع الصحة يفرض اليوم ضرورة أن تنتبه الوزارة الوصية إلى هذا الضغط حتى تتمكن البرواڤية من الاستفادة من مشروع مستشفى يعزز الخدمات الطبية بها.