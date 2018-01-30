أعلنت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، رفع الحظر على دخول اللاجئين من 11 دولة، مع تشديد الإجراءات الأمنية فيما يخص الوافدين إلى البلاد.

وأكدت السلطات الأمريكية تشديد الإجراءات الأمنية والتوصيات في البرنامج الأمريكي لاستقبال اللاجئين بينها خصوصا تشديد عمليات التثبت من طالبي اللجوء وتحديث منتظم للائحة الدول التي تمثل مخاطر عالية، إضافة إلى معايير اختيار اللاجئين، في حين قررت رفع الحظر على دخول اللاجئين من 11 دولة.

ولم يكشف المسؤولون الأمريكيون لائحة هذه الدول لكن منظمات تعنى بشؤون اللاجئين أشارت إلى أن الأمر يتعلق ب11 دولة، هي مصر وإيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان ومالي والصومال وجنوب السودان وكوريا الشمالية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في أكتوبر الماضي تعليق حظر دخول اللاجئين بعد أربعة أشهر من اعتماده في إطار مرسوم هجرة مثير للجدل. كما قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن تخفض بشكل كبير عدد من يقبلون كلاجئين في الولايات المتحدة، بحيث لن يقبل في 2018 سوى 45 ألفا مقابل 53 ألفا في2017.