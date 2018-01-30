أنقذت القوات البحرية الليبية أمس الإثنين 121 مهاجرًا غير شرعي من بينهم 12 امرأة ، 14 طفلاً و95 رجلاً قبالة سواحل ليبيا.

وقال مكتب الإعلام والثقافة بالقوات البحرية إن حرس السواحل أنقذ 121 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي شمال شرق طرابلس.

وأضاف المكتب في بيان أنَّ المهاجرين من 10 جنسيات عربية وإفريقية، لافتًا إلى أنّ المهاجرين وصلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية وقدمت إليهم المساعدات الإنسانية والطبية وجرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء طريق السكة.