صرح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارعبد الكريم منصوري أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة بلغت 5 آلاف مشروع بمبلغ إجمالي قدره 1.905 مليار دج ما يعادل 17 مليار دولار، حسب ما أفاد به في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية.

وتتمثل أهم خصائص هذه المشاريع حسب منصوري ، في هيمنة المشاريع ذات الطابع المحلي وتركزها في القطاع الصناعي ،التي تستحوذ على أكبر حصة بـ 76 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمارات و51 بالمائة من العدد الإجمالي لمناصب الشغل المستحدثة.

وأضاف منصوري من بين إجمالي المشاريع المسجلة و التي تتوقع توفير 167.618 منصب شغل سجل 2.564 مشروع في قطاع الصناعة أي ما يعادل 51 المائة من إجمالي المشاريع.

و قدر المبلغ الإجمالي للمشاريع الصناعية المسجلة بـ 1.103 مليار دج ما يعادل 10 ملايير دولار ما من شأنه توفير 103.609 منصب شغل.

من جهة أخرى ذكر منصوري أن الحصة الأكبر للاستثمارات فيما يخص المبالغ آو مناصب الشغل تتكون من مشاريع كبيرة تعادل قيمة الواحد منها أو تفوق 500 مليون دج.