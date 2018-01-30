لقي 43 شخصا مصرعهم وأصيب 1142 آخرين بجروح متفاوتة إثر وقوع 1010 حادث مرور خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 يناير الجاري على المستوى الوطني، حسب حصيلة كشفت عنها اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.

وقد كان أثقل هذه الحوادث مأساوية بولاية سعيدة حيث توفي 17 شخصا وجرح 29 آخرون تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفـائية.

من جهة أخرى، سجلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة 22590 تدخل على إثر تلقي مكالمات استغـاثة من طرف مواطنين شملت عدة مجالات منها حوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.