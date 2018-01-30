فشلت الاتحادية الإيطالية لكرة القدم أمس الإثنين في انتخاب رئيس جديد لها خلفا لكارلو تافيكيو الذي قدم استقالته في نوفمبر الماضي بسبب عدم تأهل المنتخب الإيطالي لكأس العالم 2018 المقررة في روسيا.

وأوضحت وسائل الإعلام الإيطالية أنه لم يحصل أي من المرشحين الثلاثة على نسبة 50 في المائة زائد واحد من الأصوات الصحيحة المطلوبة للفوز وذلك بعد أربع جولات تصويت وعقد الجمعية العمومية اجتماعا استغرق سبع ساعات مشيرة إلى أن اللجنة الأولمبية الإيطالية ستعين مفوضا عنها لإدارة شؤون الاتحادية .

وحسب المصدر ذاته فإن المرشحين الثلاثة هم داميانو توماسي رئيس رابطة اللاعبين في إيطاليا وجابرييلي جرافينا رئيس رابطة أندية الدرجة الثالثة وكوزيمو سيبيليا رئيس رابطة أندية الهواة. واعتبرت أن وضع كرة القدم الإيطالية يبعث على القلق في ظل عدم قدرة أندية الدرجة الأولى على الاتفاق على اسم لرئاسة رابطة الدوري والصعوبة التي تواجهها في بيع حقوق النقل التلفزيوني للبطولة المحلية.

في المقابل، لا يزال المنتخب الإيطالي من دون مدرب منذ رحيل المدرب جان بييرو فنتورا الذي استقال من منصبه. ومنذ رحيله ترددت أسماء كارلو انشيلوتي و أنطونيو كونتي و كلاوديو رانييري وروبرتو مانشيني لخلافته.