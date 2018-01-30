قال مسؤول سعودي، اليوم الثلاثاء، أن السلطات أفرجت عن كل المحتجزين بفندق ريتز كارلتون في العاصمة الرياض، وأنه لم يعد هناك معتقلين بتحقيقات الفساد، و شمل الإفراج كل المعتقلين من عائلة رجال الأعمال الشهير بن لادن.

ويذكر أن السلطات قد احتجزت عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون الفخم في إطار حملة التطهير الحكومية التي شنتها الحكومة السعودية لمحاربة الفساد على يد ولي العهد محمد بن سلمان في مطلع نوفمبر الماضي.

وقد أُطلق سراح الأمير الوليد بن طلال، أحد كبار رجال الأعمال في المملكة، من الريتز يوم السبت الماضي،بعد تسوية وافق عليها النائب العام.