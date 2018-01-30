أفادت و سائل الإعلام البلجيكية، أمس الإثنين، إن مواطنا تونسيا أقدم على الانتحار بعدما قتل زوجته السابقة و أولاده الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة والعاشرة من العمر، في منطقة مولنبيك ببروكسل

وقد تم العثور على جثة الوالد البالغ من العمر 39 عاما عند أسفل المبنى، حيث تم استدعاء عناصر الإسعاف قرابة الساعة الخامسة والنصف صباحا بسبب حريق اندلع في سيارة مركونة تحت العمارة، و قد شوهد الرجل ملقى على الأرض، بعد أن رمى بنفسه من الطابق العشرين على ما يبدو.

وتوجه رجال الشرطة إلى منزل زوجته التي طلقها منذ فترة قصيرة لإبلاغها بالحادثة، فعثرت عليها جثة هامدة إلى جانب جثث الأطفال الثلاثة.

ويرجح المحققون فرضية أن يكون الرجل قد انتحر بعد أن قتل طليقته وأولادهما.