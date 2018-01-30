تمكن فريق اتحاد بلعباس الناشط في بطولة الرابطة الأولى من تجنب عقوبة إضافية من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدما وافقت الاتحادية الجزائرية للعبة (الفاف) على تسديد مستحقات لاعبين أجنبيين اثنين سابقين في صفوف النادي، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء نقلا إدارة الاتحاد.

وكانت الفيفا قد أمرت الفاف في وقت سابق بخصم ست نقاط من رصيد نادي الغرب الجزائري على خلفية عدم تسوية مستحقات لاعبيه السابقين جيسي مايلي وديوميرسي, كما أمهلت إدارة الاتحاد إلى غاية 31 من الشهر الجاري لتدارك الوضع قبل التعرض إلى عقوبات أخرى تصل إلى حد إنزاله إلى القسم الأسفل.

وصرح محمد عايدة، مساهم في الشركة الرياضية لاتحاد بلعباس، لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم بأن مسؤولي الفاف قاموا أمس بإخطار الفيفا بقيامهم بالإجراءات

اللازمة من أجل تسديد مستحقات اللاعبين الأجنبيين بالعملة الصعبة، على أن يقوموا باسترجاع أموال الفاف من خلال الاقتطاع من حصة النادي من حقوق النقل التلفزي.

وأوضح ذات المتحدث بأن هذا الإجراء يسمح لاتحاد بلعباس بالتطلع أيضا إلى استرجاع نقاطه الست المخصومة من رصيده، تماما مثلما كانت قد وعدت به غرفة تسوية النزاعات التابعة للهيئة الكروية الدولية التي طمأنت إدارة الفريق بأنها ستلغي العقوبة في حال دفعت مستحقات اللاعب مايلي قبل 7 فبراير المقبل.

ويطمح الاتحاد لاسترجاع نقاطه المخصومة من أجل تجنب الدخول في حسابات ضيقة ضمن سباق البقاء في الرابطة الأولى، سيما وأنه يملك الآن 20 نقطة بعدما أخفق في مباراته السابقة على ميدانه أمام شباب قسنطينة (2-1) في الجولة السابقة.