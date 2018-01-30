

دعا رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أمس الإثنين في البرلمان مواطنيه إلى "الوقوف بشكل علني ضد الإسلاموفوبيا والعنصرية بكل أشكالها". في ذكرى مرور عام على الهجوم الذي استهدف مسجدا بمدينة كبيك الذي سقط فيه ستة مسلمين و إصابة أربعة من الجرحى بإعاقات دائمة.

وقال جاستين ترودو "لا يمكننا إعادة الحياة إلى الذين قتلوا لكن ندين لهم بمحاربة المشاعر التي أدت إلى خسارتهم. نحن مدينون لهم بهذا لرفع الصوت والوقوف بشكل علني ضد الإسلاموفوبيا و العنصرية بكل اشكالها"