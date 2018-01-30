أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، صبيحة اليوم الثلاثاء، عن وفاة عضو مكتبها السياسي عماد العلمي متأثرا بالإصابة التي تعرض لها بطلق ناري من سلاحه الشخصي قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وكان العلمي قد أصيب إصابة بالغة في الرأس بعد انطلاق رصاصة عن طريق الخطأ من سلاحه الشخصي خلال تفقده وفقا لما أعلنته حركة حماس في التاسع من جانفي الجاري.

وقد خضع العلمي لعملية جراحية في الرأس ومكث في المستشفى طيلة الأسابيع الماضية في حالة حرجة لكن دون جدوى.