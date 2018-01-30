تبعا للعملية النوعية التي أفضت إلى القضاء على ثمانية إرهابيين يوم 26 جانفي 2018 بخنشلة، تم التعرف على هوية المجرم السابع، ويتعلق الأمر بالمسمى "س. مصطفى" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع.

وفي نفس السياق، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين الدفلى، 15 قنبلة تقليدية الصنع.

وضبط حراس الحدود،أمس الاثنين، بتلمسان، كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بــ 318 كلغ، فيما ضبطت وحدت للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، مركبتين رباعيتي الدفع و3.78 أطنان من المواد الغذائية.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني سبعة أشخاص وحجزوا 309 قرص مهلوس و 1470 وحدة من مختلف المشروبات بوهران وسيدي بلعباس ومعسكر.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بكل من عنابة ودلس، محاولات هجرة غير شرعية لـ 70 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار.