تدخل الأمن الروسي ، الثلاثاء ، لإيقاف مشادات نشبت بين ممثلين عن المعارضة السورية وممثلين للحكومة السورية الذين يشاركون في أعمال مؤتمر سوتشي الذي انطلق أمس الإثنين.

ودخل الرئيس السابق لهيئة التنسيق الوطنية في المهجر هيثم مناع وممثلي تيار "قيم مواطنة حقوق" من جهة وممثلي الحكومة السورية من جهة أخرى.

وجاءت المشادات بين الطرفين على هامش منع معارضين من داخل سوريا من المشاركة في مؤتمر سوتشي.

يأتي هذا في ظل مقاطعة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لأعمال المؤتمر.

وانطلقت، أمس الإثنين ، أشغال مؤتمر الحوار الوطني السوري بمدينة سوتشي الروسية ، وهو حوار سيرعى عملية إعداد دستور سوري جديد يتم عرضه على جميع أطراف النزاع السوري.