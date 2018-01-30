سلطت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عقوبة مقابلة واحدة دون جمهور على كل من اتحاد البليدة وشبيبة القبائل (بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس )، حسب ما أفاد بيان الهيئة الكروية عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت .

وأوضح نفس المصدر أن عقوبة مقابلة واحدة دون جمهور فضلا عن غرامة مالية تقدر بـ 200.000 دينار، قد سلطت على الفريقين (اتحاد البليدة و شبيبة القبائل)، بسبب رمي مناصريهم للمقذوفات.

وجراء هذه العقوبة ، يتعين على كل من شبيبة القبائل و اتحاد البليدة خوض غمار مقابلات الجولة المقبلة دون مساندة أنصارهما، حيث ستستنفذ الشبيبة العقوبة في المقابلة التي تستقبل فيها نصر حسين داي فيما يستنفذها اتحاد البليدة في المقابلة التي تواجه فيها نادي بارادو لحساب الجولة الـ 19 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى المقرر مقابلاتها ليومي 9 و 10 فبراير.

ومن جهة أخرى، سلطت لجنة الانضباط عقوبة خمس مقابلات نافذة إضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ 50.000 دينار على لاعب اتحاد بلعباس يحي لعباني، بسبب البصق على المنافس، فيما تمت معاقبة لاعب وسط الميدان الهجومي لشباب قسنطينة عبد النوربلخير بمقابلتين بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ 30.000 دينار .

كما سلطت لجنة الانضباط عقوبة شهر على رئيس وفاق سطيف(الرابطة الأولى) حسان حمّار، فيما تركت ملفات مقابلة شبيبة الساورة /وفاق سطيف (لحساب الدور السادس عشر من كأس الجزائر) وكذا مقابلة اتحاد البليدة/ شبيبة الساورة لحساب الجولة الـ 18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى مفتوحة ، للحكم فيها لاحقا .

وفي بطولة الرابطة المحترفة الثانية، سلطت لجنة الانضباط عقوبة مقابلة واحدة دون جمهور على كل من شباب برج بوعريريج و شبيبة سكيكدة ، بعد إدانة الفريق البرايجي بسوء التنظيم والاعتداء على مدرب الفريق الضيف، فيما تمت معاقبة شبيبة سكيكدة بسبب رمي المقذوفات و اجتياح مناصريها لأرضية الملعب، ما تسبب في التوقيف المؤقت للمقابلة.