قالت أعلى جهة رقابية أمريكية في أفغانستان إن وزارة الدفاع الأمريكية قيدت نشر معلومات مهمة عن سير الحرب في أفغانستان في خطوة ستحد من الشفافية.

وعلى مدى سنوات، اعتاد مكتب المفتش العام الخاص لأعمار أفغانستان نشر تقرير فصلي يشمل بيانات غير سرية عن مساحة الأراضي التي تسيطر عليها طالبان والحكومة أو تخضع لنفوذ كل منهما.

إلا أن المفتش العام قال في تقرير نشر مساء يوم الإثنين إنه تلقى تعليمات بعدم نشر تلك المعلومات. كما فرض الجيش الأمريكي السرية للمرة الأولى منذ 2009 على أعداد القوات الفعلية والمصرح بها ومعدل استنزاف قوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية.

وقال جون سوبكو، الذي يرأس مكتب المفتش العام، في مقابلة مع رويترز "المغزى هو أنني أعتقد أن المواطن الأمريكي العادي الذي يقرأ تقاريرنا أو يقرأ تقاريركم الصحفية عنها ليس لديه أي قدرة حقيقية على تحليل الكيفية التي تُنفق بها أمواله في أفغانستان".

وسعت وزارة الدفاع إلى تفادي اللوم على هذا القرار الذي يمثل أحدث خطوة لتقليل المعلومات المتاحة علانية عن الحرب الدائرة في أفغانستان منذ 16 عاما وهي أطول حرب أمريكية.