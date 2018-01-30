كشفت الرياض ، هذا الثلاثاء، عن القيمة المقدرة لمبالغ التسوية التي أسفرت عنها الحملة على الفساد التي بدأها ولي العهد محمد بن سلمان منذ أكثر من شهرين.

وقال النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت 400 مليار ريال أي ما يعادل 106 مليار دولار تقريبا متمثلة في عدة أصول منها عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن بيان رسمي لمركز التواصل الدولي السعودي .

وذكر ذات المصدر أنه قد تم التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.

وقامت حكومة المملكة العربية السعودية في 4 نوفمبر 2017 بحملة ملاحقات قانونية لعدد من مسؤولي الدولة والعائلة الحاكمة وشخصيات اقتصادية شهيرة بتهم الفساد ، حيث اعتقلت أكثر من 400 شخصا في ذات السياق.