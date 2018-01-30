ذكر الديوان الوطني للحج والعمرة، الیوم الثلاثاء، المواطنین الراغبین في أداء مناسك الحج لموسم 1439/2018، بأن آخر أجل لعملیة التسجیل في قرعة الحج سیكون يوم غد الأربعاء 31 جانفي 2018 ، حسب البیان المنظم للعملية والصادر عن وزارة الداخلیة.

وكانت عملیة التسجیل لقرعة الحج قد انطلقت يوم الخمیس 11 جانفي 2018 ، عبر مختلف مصالح بلديات الوطن أو عبر الموقع الإلكتروني المخصص:

https://pelerinage.interieur.gov.dz/Ar/Accueil/Accueil



أو: http://onpo.dz