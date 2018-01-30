حدثت ليلة الاثنين إلى الثلاثاء مناوشات بين عمال من جنسيات إفريقية و جزائريين داخل مشروع ورشة إنجاز سكنات بالمدينة الجديدة لبوعينان شرق البليدة أدت إلى عدد من الإصابات متفاوتة الخطورة حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصالح الحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر فقد تدخل أعوان الحماية المدنية لدائرة بوعينان في حدود الساعة الحادية عشرا ليلا من أجل إسعاف أشخاص تعرضوا لإصابات مختلفة جراء شجار وقع بين مجموعة من العمال ينحدرون من دول إفريقية و جزائريين داخل مشروع بناء 3100 مسكن التابع لشركة تركية مكلفة بالبناء.

وأكد مدير الصحة محمد جمعي أن هناك بعض المصابين تحت المراقبة الطبية بمصلحة الاستعجالات الطبية للمستشفى الجامعي فرانس فانون. كما أشار نفس المصدر إلى استقبال عدد آخر من المصابين بالقطاع الصحي ببوعينان للتكفل بهم طبيا.

وتجهل إلى حد بث هذا الخبر الأسباب التي تقف وراء هذه المناوشات فقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع لتحديد الملابسات الحقيقية لهذا الحادث الخطير.