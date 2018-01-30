تمكنت وحدات حرس الحدود اليوم الثلاثاء عبر الشريط الحدودي الغربي بنواحي باب العسة (تلمسان) من إحباط محاولة إدخال إلى التراب الوطني 318 كلغ من مادة الكيف المعالج قادمة من المغرب, حسبما علم اليوم الثلاثاء بوهران لدى الهيئة الأمنية المذكورة.

وحسب نفس المصدر فإن العملية تمت خلال قيام أفراد حرس الحدود لدورية أمنية لمراقبة الإقليم حيث تم اكتشاف الكمية المذكورة من المخدرات التي تم وضعها في موقع حدودي بغية إدخالها إلى التراب الوطني, مضيفا أن محاولة تهريب الكيف المعالج إلى الجزائر تمت في وقت تميز بتقلبات جوية "معتبرة" بالمنطقة.

وقد تم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات هذه القضية وذلك من قبل المصالح المختصة لجهاز الدرك الوطني, وفق ما أشار إليه نفس المصدر.