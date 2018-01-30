دشن رئيس مجلس إدارة بنك سوسييتي جنرال، إيريك وورمسر، اليوم، وكالة البنك الواقع 1شارع 11 ديسمبر 1960 بوادي حيدرة في العاصمة.

وسيتمكن زبائن البنك من الاستفادة من خدمات الوكالة التي خضعت لأعمال ترميم وتجديد في إطار برنامج البنك لتجديد شبكة وكالاتها وخاصة أقدمهن.

ويهدف البرنامج إلى تزويد الزبائن والموظفين بفضاء ودي ومضيف وآمن وموافق للأنشطة المحددة لكل قطاع نشاطاتها.

وقد حققت "سوسييتي جينيرال" بعد 18سنة من تواجدها في الجزائر 90 وكالة موزعة على 30 ولاية و 400 ألف زبون وخلقت 1400 منصب عمل.